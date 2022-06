Les Scènes Sauvages : UNE RÉPUBLIQUE LUMINEUSE Wildersbach, 24 juin 2022, Wildersbach.

Les Scènes Sauvages : UNE RÉPUBLIQUE LUMINEUSE Wildersbach

2022-06-24 – 2022-06-24

Wildersbach 67130

Parabole de la perte de l’enfance, Une république lumineuse retrace l’existence d’un groupe d’enfants sauvages, dans une ville de la forêt Amazonienne. Surgissant de nulle part, dormant on ne sait où, “la communauté des Trente-Deux” jette progressivement la ville de San Cristobal dans la stupéfaction : ces enfants parlent une langue inconnue; ils pillent, volent, cassent, s’en prennent parfois aux habitants, puis disparaissent et demeurent toujours in- trouvables pour les autorités. Mais un jour d’autres enfants disparaissent, quittant leurs foyers pour rejoindre cette communauté secrète et fascinante. La torpeur des habitants cède rapidement la place à la panique, puis à la colère, et à la violence. « Les trente-deux enfants ont tous péri », apprend-on dès le début du roman. Les faits, survenus en 1993, sont racontés 22 ans après avoir eu lieu par l’un des témoins de l’époque, le narrateur du roman, un jeune fonctionnaire nommé à la tête des services sociaux de la ville. C’est parce qu’elle contredit les stéréotypes les plus courants sur l’enfance que l’existence de la bande des Trente-Deux devient intolérable aux yeux des notables, tétanisés à l’idée que leurs propres enfants pourraient prolonger en leurs foyers une impensable remise en question de l’ordre établi.

Adaptation, conception et mise en scène Charles Zévaco. Avec Selin Altiparmak, Florence Albaret, Iannis Haillet, et Stanislas Siwiorek. Création sonore Maxime Tisserand Scénographie, masques, costumes Claire Schirck. Régie générale Olivier Fauvel Construction, régie plateau Lionel Roumegous, administration de production Silvia Mammano Production Notre cairn.

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

Wildersbach

