Les Scènes Sauvages : SANS EFFORT Plaine, 11 juin 2022, Plaine.

Les Scènes Sauvages : SANS EFFORT Plaine

2022-06-11 – 2022-06-11

Plaine Bas-Rhin

Sans effort est une pièce fondée sur l’absence rigoureuse d’écriture et d’archivage, inventée en parlant et en faisant parler, imprimée nulle part ailleurs que dans nos cerveaux. Tout au plus est-il permis de révéler ici l’existence d’un poème de tradition orale, aux origines peu identifiables, où il est question d’une petite communauté isolée ayant justement la particularité d’avoir abandonné l’écriture… mais aussi d’avoir découvert une plante psychotrope. Sur scène il y a un acteur amateur qui n’est pas vraiment là, un duo d’interprètes qui disent 18H00 en même temps les mêmes mots, de la musique de transe indolemment jouée sur des instruments à une seule corde et des problèmes divers. Avec Joël Maillard et Marie Ripoll, mise en scène Joël Maillard. Non-écriture et fabrication Tiphanie Bovay-Klameth, Joël Maillard, Marie Ripoll Transmission musicale Louis Jucker Absence René R Lumière Nidea Henriques Régie Mathieu Lecompte Diffusion Claire Nollez. Production, administration et diffusion Tutu Production. Remerciements Lucien Bridel, Romain Daroles

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

Sans effort est une pièce fondée sur l’absence rigoureuse d’écriture et d’archivage, inventée en parlant et en faisant parler, imprimée nulle part ailleurs que dans nos cerveaux. Tout au plus est-il permis de révéler ici l’existence d’un poème de tradition orale, aux origines peu identifiables, où il est question d’une petite communauté isolée ayant justement la particularité d’avoir abandonné l’écriture… mais aussi d’avoir découvert une plante psychotrope. Sur scène il y a un acteur amateur qui n’est pas vraiment là, un duo d’interprètes qui disent 18H00 en même temps les mêmes mots, de la musique de transe indolemment jouée sur des instruments à une seule corde et des problèmes divers. Avec Joël Maillard et Marie Ripoll, mise en scène Joël Maillard. Non-écriture et fabrication Tiphanie Bovay-Klameth, Joël Maillard, Marie Ripoll Transmission musicale Louis Jucker Absence René R Lumière Nidea Henriques Régie Mathieu Lecompte Diffusion Claire Nollez. Production, administration et diffusion Tutu Production. Remerciements Lucien Bridel, Romain Daroles

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

Plaine

dernière mise à jour : 2022-05-11 par