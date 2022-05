Les Scènes Sauvages : PÈRES, ENQUÊTE SUR LES PATERNITÉS D’AUJOURD’HUI Plaine, 11 juin 2022, Plaine.

EUR Comment est-on père aujourd’hui ? Sur le plateau, deux acteurs se saisissent des histoires récoltées et dressent une petite fresque des paternités. Du papa poule au pater familias, du bureau à la cuisine, du lancer de crêpe au book photo, ils brossent avec tendresse une série de portraits. Peu à peu, de nouveaux récits apparaissent où la question de l’égalité des sexes est aussi celle d’une émancipation du genre et d’une plus grande inventivité générale des rôles de chacun.

Écriture, dramaturgie et mise en scène Élise Chatauret et Thomas Pondevie, à partir d’entretiens réalisés avec des habitants de Sevran et de Malakoff. Avec Laurent Barbot et Iannis Haillet Scénographie Charles Chauvet et Jori Desq Conception graphique et costumes Charles Chauvet. Régie générale et conception technique Jori Desq Création sonore Maxime Tisserand Lumières Léa Maris Stagiaire mise en scène et dramaturgie Vladia Merlet Administration de production Maëlle Grange Diffusion Marion Souliman.

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

