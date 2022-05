Les Scènes Sauvages : LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS, 8 juin 2022, .

Les Scènes Sauvages : LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS

2022-06-08 – 2022-06-08

Un prince amnésique, une princesse triste, un souffleur de verre, un château aux longs couloirs, une sorcière aux yeux bleus, une gouvernante effrayante et un chapeau qui fait “flop, flop” quand on le porte… Bienvenue à Nöda ! Approchez, approchez, et venez écouter les aventures des enfants Crystal et Clara, de leurs parents Albert et Sophie, de la sorcière Floppy et de son corbeau savant, Solon… Empruntant à l’univers onirique de l’auteure suédoise Maria Gripe, le spectacle “LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS” propose un récit sur la fin de l’enfance. Un spectacle pour les petits et tous les grands !

Une création collective des Scènes sauvages. Proposition et direction d’acteurs Charles Zévaco. Ecriture et jeu Florence Albaret, Stanislas Siwiorek, Selin Altiparmak,

Maxime Tisserand et Charles Zévaco. Corbeau Iannis Haillet (reprise du rôle créé par Nathan Bernat). Musique Maxime Tisserand Dessins Selin Altiparmak, Claire Schirk et Maxime Tisserand Costumes Claire Schirck Dispositif scénographique Claire Schirk, Maxime Tisserand Administration financière Silvia Mammano Production Notre cairn.

La représentation du “CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS” peut être suivie du spectacle ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HEROS! juste après, à 11h30 même lieux même dates!

