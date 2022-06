Les Scènes Sauvages : ISADORA DUNCAN Wildersbach, 3 juillet 2022, Wildersbach.

Les Scènes Sauvages : ISADORA DUNCAN Wildersbach

2022-07-03 15:00:00 – 2022-07-03 16:00:00

Wildersbach 67130

Avec cette pièce conçue pour Elisabeth Schwartz, Jérôme Bel poursuit la série des portraits de danseur·se·s initiée en 2004, en se concentrant sur la figure d’Isadora Duncan dont elle est une spécialiste. À la différence de Véronique Doisneau, Cédric Andrieux, et Pichet Klunchun and myself, Jérôme Bel dresse ici pour la première fois le portrait d’une chorégraphe décédée, prenant appui sur son récit autobiographique, Ma Vie. Jérôme Bel découvre sous le personnage romanesque une chorégraphe visionnaire, qui, par sa grande liberté d’expression, privilégiant la spontanéité et le naturel, apporta les bases de la danse moderne, à l’origine de la danse contemporaine. Mêlant les registres discursif et sensible, moments parlés et solos dansés, le spectacle ravive le souvenir de la danse libre en associant le savoir chorégraphique à l’expérience du spectacle. Mis en lien avec les préoccupations de Jérôme Bel sur la danse comme levier d’émancipation, l’enseignement d’Isadora Duncan ici réactivé permet d’affirmer l’actualité de son potentiel critique. Pour des raisons écologiques, aucun déplacement n’est effectué en avion pour les tournées de cette pièce. Une version est créée à New York, par téléconférence, avec la danseuse Catherine Gallant.

Florian Gaité, pour le Festival d’Automne à Paris 2019. Concept Jérôme Bel Chorégraphie Isadora Duncan. Avec Elisabeth Schwartz, et en alternance Sheila Atala, Chiara Gallenari, Jérôme Bel Conseil artistique et direction exécutive Rebecca Lasselin. Administration Sandro Grando Production R.B. Jérôme Bel.

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

