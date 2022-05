Les Scènes Sauvages : GRÈS, tentative de sédimentation Plaine, 18 juin 2022, Plaine.

Les Scènes Sauvages : GRÈS, tentative de sédimentation Plaine

2022-06-18 – 2022-06-18

Plaine Bas-Rhin

Comment se transforme l’humiliation en colère? Comment se produit l’instant décisif? Lorsqu’un corps décide de passer à l’action, de monter dans un bus pour lancer des pavés à la capitale ? Grès est le récit d’une voix. Celle-ci se raconte, nous raconte. Sa trajectoire. De son travail, à sa voiture, les ronds-points, la nationale, la maison, les repas avec sa moitié et ses enfants… Grès est l’histoire d’une tentative de sédimentation. De tous ces petits bouts d’incompréhension, de rage sourde, qui forment à l’intérieur de l’estomac une pierre dure et solide.Grès est l’histoire de cette pierre. De cette pierre sortie du ventre du ressentiment.

Ecriture et mise en scène Guillaume Cayet, jeu Emmanuel Matte musique live Valentin Durup scénographie Salma Bordes création lumières Juliette Romens création vidéo Antoine Briot costumes Cécile Box régie Nicolas Hadot.

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

