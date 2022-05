Les Scènes Sauvages : ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS! Schirmeck, 8 juin 2022, Schirmeck.

Les Scènes Sauvages : ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS! Schirmeck

2022-06-08 – 2022-06-08

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

EUR Spectacle jeune public. Cette année, le festival des Scènes sauvages vous propose deux spectacles pour le jeune public en itinérance dans la vallée de la Bruche du 8 au 29 juin!

Elle pas princesse, lui pas héros, c’est avant tout le récit d’une rencontre et d’une quête d’identité. Leili, Nils et Cédric se retrouvent dans la même classe et se posent plein de questions sur le fait d’être une fille ou un gar- çon. Leili aime les jeux d’aventure, les chaussures de rando, chasser et s’ha- biller comme les garçons. Nils a les cheveux longs, aime les petites choses silencieuses, pleure beaucoup et n’est pas très costaud. Cédric, grand et fort, tient à assumer le rôle du garçon parfait. Vont-ils réussir à se défaire de ces codes assignés aux enfants ? Comment se faire une place parmi les autres quand on ne correspond pas tout à fait aux étiquettes ? Les adultes peuvent-ils accompagner les enfants dans cette quête ?

La représentation de ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HEROS! peut être précédée du spectacle LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS juste avant, à 10h même lieux même dates !

Représentations itinérantes : Le 8 Juin Salle Robert Hossein, 58 Grand Rue 67130 Wisches / le 12 Juin Maison du temps libre, Rue Principale, 67130 Fouday / le 15 Juin Salle polyvalente, 166 rue du Gal de Gaulle, 67130 La Broque / le 22 Juin à la salle des fêtes, 67420 Saales / le 29 Juin au Royal, 25A Rue de Schirmeck, 67570 Rothau

