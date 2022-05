Les Scènes Sauvages : COLLECTIONS Wildersbach, 23 juin 2022, Wildersbach.

EUR Les paysages de la Vallée de la Bruche ne reflètent pas le type de ruralité que je connais. Quand on arrive depuis Strasbourg, on rencontre les premiers contreforts des Vosges, puis, plus loin, les infrastructures des scieries parmi les plus importantes d’Europe. Les hautes che- minées qui fument. Un air de Twin Peaks vosgien. Un décor, planté là.

Il y a ce qu’on voit, et il y a ce que l’on comprend plus tard. Le chômage qui sévit dans la région, la disparition de la paysannerie, son remplacement progressif par la classe ouvrière. La lente et définitive déliquescence de l’industrie du textile. Les sapins, que l’on plante en rang, comme dans un champ de blé. Tandis que certaines associations de bénévoles tentent de redonner vie aux paysages disparus, avalés par la forêt non entretenue.

Le spectacle COLLECTIONS trouve son origine dans des questions simples, des questions qui m’accompagnent depuis plusieurs années. Comment vit-on dans cette vallée, qu’est-ce qu’on y fait ? Les gens qui naissent ici, est-ce qu’ils ont tendance à rester, ou à partir ? Qu’est- ce que c’est de vivre son enfance, puis son adolescence, ici ? Quels métiers on y pratique, comment on y travaille ? Est-ce qu’il existe un lien fort des générations les plus anciennes à ce territoire, et à son histoire ? Ces questions, je suis allée les poser à celles et ceux qu’elles concernent en premier lieu. Pour comprendre comment la Vallée de la Bruche existe dans les mots de ceux qui y vivent.

Conçu, écrit et mis en scène par Florence Albaret. Avec Selin Altiparmak, Iannis Haillet, Marie Schmitt, Stanislas Siwiorek, Charles Zévaco, et la participation d’un groupe de comédiens amateurs. Création musicale Maxime Tisserand Costumes et scénographie Claire Schirck Régie générale Olivier Fauvel Construction, régie plateau Lionel Roumegous Administration de production Silvia Mammano Production Notre cairn.

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

