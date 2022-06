Les Scènes Sauvages : BOMBE DE BAL ! Wildersbach, 3 juillet 2022, Wildersbach.

Les Scènes Sauvages : BOMBE DE BAL ! Wildersbach

2022-07-03 17:00:00 – 2022-07-03 23:30:00

Wildersbach 67130

Rejoignez-nous à Wildersbach pour finir en beauté la quatrième édition des Scènes sauvages, sous le soleil, et en musique. Au programme, cocktails, chaises longues, vins natures, barbecue et bal moderne ! Et à partir de 20h30, assistez au concert de DIVINE ! Cet Orchestre cadencé propose des chansons issues d’un répertoire populaire de Forro, Criollo, Festejo, Samba, Vallenato, Kompa et Zouk… subtil mélange de rythmes irrésistibles et d’accords solaires pour partager avec le public la magie d’un instant léger et chaleureux.

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

