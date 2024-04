Les Scènes Sauvages 6ème édition- Festival de théâtre dans la vallée de la Bruche Schirmeck, vendredi 21 juin 2024.

Quand l’idée de créer un festival de théâtre en milieu rural a commencé à émerger, au début de l’année 2017, j’étais convaincu de disposer des forces nécessaires pour déplacer des montagnes, et je ne considérais pas tellement les obstacles qui pourraient alors se dresser sur la route. Aujourd’hui je ne cesse de me demander à quelle sorte de petit miracle semble participer l’existence des Scènes sauvages; alors que cette entreprise pourrait sembler ne pas s’accorder au diapason du tumulte des crises que nous traversons depuis six années, les unes cédant inlassablement la place aux autres, force est pourtant de constater que quelque chose fonctionne bel et bien, et je n’en finis pas de me demander ce qui meut les spectateur.rice.s et les encourage à faire corps commun le temps d’un spectacle.

Que peut le théâtre aujourd’hui? Que peut-il pour le monde?

La potentialité du théâtre à agir sur la vie réelle, à modifier la vie des communautés humaines, c’est une question qui m’accompagne depuis toujours. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours désiré l’éprouver au plus près en imaginant un lieu avec et pour celles et ceux qui le fréquentent; un espace pour les autres avant que pour soi. Un lieu des récits, un lieu des expérimentations. Un lieu pour les utopies du présent, un lieu pour préparer le futur.

Un lieu pour continuer à apprendre, et surtout à apprendre à vivre ensemble. Un lieu pour continuer à inventer d’autres mondes. La possibilité d’autres mondes. La possibilité d’alternatives désirables à celui dont on voudrait nous faire croire qu’il n’en a pas. Le théâtre aide à cela, et plus que jamais, et encore, et encore. Le théâtre fonde tous les possibles. Le théâtre fonde la communauté des femmes et des hommes de cette Terre, et nous ne cesserons de nous étonner de sa permanence.

Notre équipe est très fière d’accueillir cette année encore des artistes-fondateurs de mondes. Leur venue est un gage de confiance envers le festival, et un immense cadeau.

La 5e édition des Scènes sauvages s’ouvrira le 30 juin avec Julia Vidit et son spectacle pour le jeune public, DISSOLUTION, de Catherine Verlaguet, délicate et intelligente exploration des notions de deuil et de transmission à destination des jeunes enfants. Ce sera ensuite le Collectif Marthe avec sa dernière création, REMBOBINER, magnifique et inventif spectacle sur la vie et l’œuvre de la cinéaste Carole Roussopoulos. Puis le très poétique ET SI TU DANSES, de la chorégraphe Marion Levy, d’après un texte de Mariette Navarro, également à destination du jeune public. Le 9 juillet nous accueillerons L’ARBRE À SANG, pièce pour trois actrices de l’auteur sud-africain Angus Cerini, texte mis en scène pour la première fois en France par Tommy Milliot. Enfin nous aurons la chance immense d’accueillir Maxime Kurvers et Yoshi Oida avec le spectacle QUATRE QUESTIONS À YOSHI OIDA, présenté lors de la dernière édition du Festival d’Automne à Paris.

L’Ensemble des Scènes sauvages présentera également deux nouvelles créations. FESTEN, du 1er au 8 juillet, dans une mise en scène de Charles Zévaco réunissant une équipe d’acteur.rice.s professionnel.le.s et amateur.rice.s. Puis DEUX CAVALIERS DE L’ORAGE, du 2 au 8 juillet, d’après le roman de Jean Giono, adapté et mis en scène par Nathan Bernat, avec l’ensemble de l’équipe du festival.

Merci à toutes les personnes qui font vivre les Scènes sauvages depuis six ans! Merci à l’Ensemble du festival! Merci aux professionnel.le.s, aux amateur.rice.s, aux invité.e.s, aux artisan.e.s, aux associations et aux élu.e.s, merci de faire vivre avec force et conviction cette aventure humaine et artistique passionnante.

Charles Zévaco, directeur du festival des Scènes sauvages.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-30

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est les.scenes.sauvages@gmail.com

