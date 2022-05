Les Scènes Sauvages 4ème édition- Festival de théâtre dans la vallée de la Bruche, 8 juin 2022, .

Les Scènes Sauvages 4ème édition- Festival de théâtre dans la vallée de la Bruche

2022-06-08 – 2022-07-03

EUR Les années qui se sont écoulées depuis la première édition en 2019 ont été déterminantes. Elles nous ont permis de tisser des liens solides et nécessaires avec les spectateurs, avec les associations de bénévoles et d’amateurs, avec la communauté de communes bien sûr, pour ancrer le festival dans les paysages de moyenne montagne de la Vallée de la Bruche, et faire de la fin du printemps un formidable moment de d’échanges, de partages et de rencontres artistiques. Résolument tournées vers la promotion des écritures contemporaines, les Scènes sauvages proposent chaque année un humble instantané du spectacle vivant, dans un contexte de décentralisation dans des milieux agricole, industriel et naturel.

Nous sommes très fiers d’ouvrir cette nouvelle édition le 11 juin, avec l’équipe de la compagnie Babel qui présentera son spectacle sur les paternités d’aujourd’hui, PÈRES, suivi du poétique et singulier SANS EFFORT, du metteur en scène suisse Joël Maillard. Le 18 juin nous retrouverons Guillaume Cayet – déjà présent en 2019 avec Neuf mouvements pour une cavale – avec le très nécessaire spectacle GRÈS – TENTATIVE DE SÉDIMENTATION. Et le 3 juillet nous aurons le grand plaisir d’accueillir Jérôme Bel et Elisabeth Schwartz pour le portrait de la danseuse et chorégraphe ISADORA DUNCAN.

L’Ensemble des Scènes sauvages présentera également deux nouvelles créations. COLLECTIONS, de Florence Albaret, écrit à partir d’entretiens avec des habitants de la vallée, et joué par une équipe mêlant amateurs et professionnels, sera présenté du 23 juin au 2 juillet. UNE RÉPUBLIQUE LUMINEUSE, adapté du roman d’Andrès Barba et mis en scène par Charles Zévaco, sera joué du 25 juin au 2 juillet. Par ailleurs, deux spectacles pour le Jeune public, inscrits au répertoire du festival, seront présentés en alternance et en itinérance dans la Vallée, du 8 au 29 juin : LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS, d’après le roman de Maria Gripe et ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS de Magali Mougel.

Enfin, il ne faudra pas rater notre BOMBE DE BAL! Le 3 juillet, dès 17h30, et jusqu’au bout de la nuit. Cocktails, chaises longues, barbecue, et concert de DIVINE – Orchestre cadencé : des conditions optimales pour conclure les festivités de cette année, la fête dans les corps, la joie dans les cœurs !

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

Les années qui se sont écoulées depuis la première édition en 2019 ont été déterminantes. Elles nous ont permis de tisser des liens solides et nécessaires avec les spectateurs, avec les associations de bénévoles et d’amateurs, avec la communauté de communes bien sûr, pour ancrer le festival dans les paysages de moyenne montagne de la Vallée de la Bruche, et faire de la fin du printemps un formidable moment de d’échanges, de partages et de rencontres artistiques. Résolument tournées vers la promotion des écritures contemporaines, les Scènes sauvages proposent chaque année un humble instantané du spectacle vivant, dans un contexte de décentralisation dans des milieux agricole, industriel et naturel.

Nous sommes très fiers d’ouvrir cette nouvelle édition le 11 juin, avec l’équipe de la compagnie Babel qui présentera son spectacle sur les paternités d’aujourd’hui, PÈRES, suivi du poétique et singulier SANS EFFORT, du metteur en scène suisse Joël Maillard. Le 18 juin nous retrouverons Guillaume Cayet – déjà présent en 2019 avec Neuf mouvements pour une cavale – avec le très nécessaire spectacle GRÈS – TENTATIVE DE SÉDIMENTATION. Et le 3 juillet nous aurons le grand plaisir d’accueillir Jérôme Bel et Elisabeth Schwartz pour le portrait de la danseuse et chorégraphe ISADORA DUNCAN.

L’Ensemble des Scènes sauvages présentera également deux nouvelles créations. COLLECTIONS, de Florence Albaret, écrit à partir d’entretiens avec des habitants de la vallée, et joué par une équipe mêlant amateurs et professionnels, sera présenté du 23 juin au 2 juillet. UNE RÉPUBLIQUE LUMINEUSE, adapté du roman d’Andrès Barba et mis en scène par Charles Zévaco, sera joué du 25 juin au 2 juillet. Par ailleurs, deux spectacles pour le Jeune public, inscrits au répertoire du festival, seront présentés en alternance et en itinérance dans la Vallée, du 8 au 29 juin : LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS, d’après le roman de Maria Gripe et ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS de Magali Mougel.

Enfin, il ne faudra pas rater notre BOMBE DE BAL! Le 3 juillet, dès 17h30, et jusqu’au bout de la nuit. Cocktails, chaises longues, barbecue, et concert de DIVINE – Orchestre cadencé : des conditions optimales pour conclure les festivités de cette année, la fête dans les corps, la joie dans les cœurs !

Des producteurs et restaurateurs de la région vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux, et de vous rafraîchir avec des bières brassées localement et un panel de vins naturels.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par