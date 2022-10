LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons, 13 avril 2023, Soissons.

LES SCÈNES PARTAGÉES

2023-04-13 20:00:00 – 2023-04-13

6 6 Ballet et cinéma en écho aux deux sextuors de Martinu et de Copland. Une pittoresque « Revue de cuisine » pour le premier et une évocation du film allemand « Der Kongress tanzt » pour le second. L’art du sextuor pour piano et quintette à vents porté à son sommet par Poulenc, à l’occasion du 60e anniversaire de sa mort. Une nouvelle scène partagée entre un prestigieux soliste et ses collègues artistes enseignant dans les conservatoires de l’Aisne, pour une production spécifique.

Catherine Cournot

Pianiste Soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Violons : Stéphane Guijarro, NN

Alto : Philippe Laugier

Flûte : Khrystyna Sarksian

Hautbois : Christel Brévot

Basson : Massimo Bambagioni

Cor : Antoine Philippe

Trompette : Rodolphe Proisy

Violoncelle, Clarinette : NN

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/les-scenes-partagees/

