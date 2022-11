Les Scènes Ouvertes Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne EUR Le Conservatoire du Grand Sénonais propose des scènes ouvertes :

Mardi 22 novembre 2022 à la Médiathèque de Paron

Mercredi 30 novembre 2022 au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

Jeudi 1er décembre 2022 à La Scène Sens Rendez-vous à 18h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles +33 9 63 67 91 95 https://conservatoire-grandsenonais.fr/ Sens

