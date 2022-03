Les scènes ouvertes de la Nouvelle Vague Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les scènes ouvertes de la Nouvelle Vague Saint-Malo, 20 avril 2022, Saint-Malo. Les scènes ouvertes de la Nouvelle Vague La Nouvelle Vague, Le Club La Découverte Saint-Malo

2022-04-20 – 2022-04-20 La Nouvelle Vague, Le Club La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Nouvelle Vague ouvre les portes du Club aux musiciens rock & folk pour la première scène ouverte de la saison.

Inscription sur place et temps de jeu limité en fonction du nombre de participants.

