Seine-Maritime

Hôtel des Sociétés savantes, le jeudi 18 novembre à 14:30

Sydney Aufrère propose une étude des scènes nilotiques de la Maison du Médecin (VIII 5, 24) et de la Maison de l’Éphèbe (I 7, 11) à **Pompéi**, détruite par l’éruption du Vésuve en octobre 79 de notre ère. Cette iconographie évoque le **monde imaginaire des Pygmées aux sources du Nil**, campé à partir des connaissances qu’ont de l’Égypte les peintres et mosaïstes romains et qui reposent sur une réinterprétation des **mosaïques d’Alexandrie**, l’Égypte des souverains ptolémaïques. Bien connus des premiers pharaons, et jouant le rôle de danseurs dans les cérémonies funéraires de Memphis, ces petits hommes – **Pygmées** ou nains –, lancés dans une dangereuse chasse à l’hippopotame et aux crocodiles, sont également les acteurs d’étonnantes scènes d’**orgies funéraires** à dominante érotique et qui remontent à une ancienne tradition. Toutes ces scènes, toujours en vue des visiteurs, ont pour objet de maintenir la bonne humeur et d’éloigner le mauvais œil loin des propriétaires de la maison. Sydney Aufrère Égyptologue-archéologue Directeur de Recherche émérite au CNRS

10 €

Etude de l'iconographie évoquant le monde imaginaire des Pygmées vu par les artistes romains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T14:30:00 2021-11-18T16:00:00

