Exposition photographique de Patrick Garçon en partenariat avec les Scènes vagabondes Photographe et fin connaisseur de la ville, Patrick Garçon est allé à la rencontre d'artistes nantais sur leur lieu de vie ou de création pour réaliser leurs portraits. Vous pourrez y reconnaître ou découvrir des artistes du spectacle vivant, musiciens, danseurs, circassiens, dessinateurs, plasticiens ou auteurs que vous avez peut-être croisés dans votre quotidien ou lors d'un spectacle ou d'une exposition.

