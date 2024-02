Les Scènes d’Hiver Berson, vendredi 9 février 2024.

Les Scènes d’Hiver Berson Gironde

La première saison des Tréteaux de l’Enfance s’ouvre à Berson.

Au cœur de l’hiver, le foyer rural se transforme en théâtre pour accueillir deux pièces aux univers très contrastés.

Entre comédie épique et tragédie antique, les spectateurs sont conviés au grand voyage des émotions…

Les Tréteaux de l’Enfance, c’est encore et toujours le théâtre dans tous ses éclats.

Vendredi 9 février à 20h00 Arrête ton cinéma ! de Julia Zatko

Mesdames et Messieurs approchez, approchez ! La troupe du grand Jacob Capellini va vous raconter une histoire comme vous n’en avez certainement jamais entendu. Magie, humour et personnages à la morale douteuse, tous les ingrédients seront réunis pour vous transporter et vous divertir. Mais il n’y aura pas de poésie, c’est promis !

Samedi 10 février à 20h00 Antigone de Sophocle

Billetterie, buvette et petite restauration sur place.

11 Avenue de la Libération

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine t.enfance@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 21:00:00



