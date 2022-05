Les scènes de printemps : J’ai mangé du Jacques

Les scènes de printemps : J’ai mangé du Jacques, 27 mai 2022, . Les scènes de printemps : J’ai mangé du Jacques

2022-05-27 – 2022-05-27 Avec Julie Autissier et Raphaël Callandreau, collaboration artistique Emilie Chevrillon

“J’ai mangé du Jacques”, du théâtre musical, avec au menu les reprises d’un tas de mecs qui s’appellent Jacques.

De Prévert à Dutronc, Higelin ou Demy… Mais pas seulement : il est des Jacques méconnus qui ont pourtant écrit pour Nougaro. dominique.regnier7@wanadoo.fr Avec Julie Autissier et Raphaël Callandreau, collaboration artistique Emilie Chevrillon

“J’ai mangé du Jacques”, du théâtre musical, avec au menu les reprises d’un tas de mecs qui s’appellent Jacques.

De Prévert à Dutronc, Higelin ou Demy… Mais pas seulement : il est des Jacques méconnus qui ont pourtant écrit pour Nougaro. dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville