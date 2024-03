Les scènes de Mars 2024 des Tréteaux de l’Enfance Plassac, mardi 26 mars 2024.

Plassac Gironde

Deuxième acte, deuxième saison, les Tréteaux célèbrent le printemps !

Du 26 au 30 mars 2024, les Tréteaux de l’Enfance présentent Les Scènes de Mars, à la salle polyvalente de Plassac, transformée pour l’occasion en salle de spectacles vivants.

Les Scènes de Mars, c’est le printemps du théâtre, dédié à la jeunesse et à tous les amateurs du spectacle vivant.

Elles se déroulent pendant le temps scolaire et permettent aux établissements de proposer des sorties théâtrales à leurs élèves.

Les représentations en après-midi et le soir offrent également l’occasion à tous les publics, jeunes et moins jeunes, de pouvoir assister aux spectacles en journée. 8 8 EUR.

Début : 2024-03-26 13:30:00

fin : 2024-03-26 15:30:00

7 Allée de la Mairie

Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine t.enfance@gmail.com

