Lyon Hôtel de Ville de Lyon Métropole de Lyon Les scènes BD africaines Hôtel de Ville de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Les scènes BD africaines Hôtel de Ville de Lyon, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lyon. Les scènes BD africaines

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à Hôtel de Ville de Lyon

Riche et protéiforme, le neuvième art africain reste pourtant mal connu en France. Dans le cadre de la Saison Africa2020, Lyon BD Festival souhaite montrer à travers une exposition originale et de nombreux·ses invité·e·s ce qui fait les scènes BD d’Afrique aujourd’hui : des genres aux styles, de la diversité des formats à l’édition, et bien sûr ceux qui la font.

Sur réservation

Les Scènes BD africaines Hôtel de Ville de Lyon 1 place de la Comédie 69001 Lyon Lyon Terreaux Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T09:30:00 2021-06-12T19:00:00;2021-06-13T09:30:00 2021-06-13T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Ville de Lyon Adresse 1 place de la Comédie 69001 Lyon Ville Lyon lieuville Hôtel de Ville de Lyon Lyon