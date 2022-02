Les Scandinaves et la traite négrière. Fin 17e – début 19e siècle Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Renseignements : contact@anneauxdelamemoire.org Conférence par Éric Schnakenbourg, professeur d’histoire moderne, directeur du Centre de recherche en histoire internationale et Atlantique (CRHIA), membre du LaBexEHNE (Écrire une histoire nouvelle de l’Europe). Entre la fin du 17e siècle et les premières décennies du 19e siècle, les Danois et les Suédois, comme les autres Européens, participèrent à la traite négrière. Ce trafic stimula la fondation de comptoirs en Afrique et de colonies aux Antilles. Au-delà de la seule déportation de dizaines de milliers d’Africains, la traite négrière eut un réel impact sur les productions nationales et les échanges atlantiques des deux pays du Nord. Conférence proposée par l’association les Anneaux de la Mémoire. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

