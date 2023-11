#cine Genève: Le garçon et le héron Les Scala Genève, 8 novembre 2023, Genève.

#cine Genève: Le garçon et le héron Mercredi 8 novembre, 18h00 Les Scala CHF 8.- (#cine) ; CHF 17.50.- (normal); CHF 14.- (réduit); CHF 10.- (ciné pass) ; CHF 12.50.- (étudiant); CHF 5.- (20ans/20fr)

Synposis: Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Mahito Maki subit une tragédie familiale déchirante. Peu après, il doit déménager à la campagne, où son père travaille dans une usine qui fabrique des avions pour l’armée japonaise. Mahito commence à explorer les paysages mystérieux en toute solitude. Il rencontre un héron cendré qui s’obstine à le suivre et tombe sur une tour abandonnée dans laquelle il pénètre, intrigué. Un monde imaginaire merveilleux et étonnant s’ouvre alors à lui.

Déjà considéré comme un chef-d’œuvre au Japon, le nouveau film de Hayao Miyazaki débarque à Genève. Rejoins ta team #cine pour une projection spéciale avec quiz et apéro!

2023-11-08T18:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00

© Studio Ghibli