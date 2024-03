Les saxopithèques en concert Rue du 14 Juillet Saint-Symphorien, samedi 30 mars 2024.

Repas sur réservation à partir de 20h.

Variétés françaises et internationales

Groupe d’animation original qui écume les fêtes du Sud- Ouest depuis plus de 20 ans, cette formation atypique vous surprendra par sa composition (trois saxos alto, ténor et baryton, un batteur) mais aussi par son répertoire de reprises éclectique. Il vous fera redécouvrir aussi bien des standards du jazz, de la bossa nova, de la variété française (Aznavour, Goldman, Brassens) ou bien encore des tubes internationaux (Police, M. Jackson, Beatles…). Ce quartet mettra un point d’honneur à vous amuser, et surtout à vous faire participer en chantant à tue-tête à ses côtés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

Rue du 14 Juillet Cercle ouvrier

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine cercleouvrier33113@gmail.com

