Les savoureuses balades de Sandrine 2021-07-06 18:30:00 – 2021-07-06 20:30:00

Arras-sur-Rhône Ardêche Arras-sur-Rhône Ardèche EUR Une balade de difficulté moyenne, avec une belle montée pour monter sur les hauteurs d’Arras/Rhône afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une dégustation de produits et vins locaux dans les vignes. porte@dromardeche.fr +33 4 75 23 45 33 http://autour-du-palais-ideal.fr/ Une balade de difficulté moyenne, avec une belle montée pour monter sur les hauteurs d’Arras/Rhône afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une dégustation de produits et vins locaux dans les vignes.

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Arras-sur-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Arras-sur-Rhône Adresse Ville Arras-sur-Rhône lieuville 45.14414#4.80865