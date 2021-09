Les Saveurs d’Octobre 2021 à Batz-sur-Mer Bourg de Batz 44740 Batz sur mer, 1 octobre 2021, Batz sur mer.

Dans le cadre des saveurs d’octobre, événement annuel de la Presqu’île, la commune de Batz-sur-Mer propose un programme complet d’animations et d’activités pour toute la famille autour du goût et du patrimoine : balades gourmandes, visites au Moulin de la Falaise, expositions, marchés du terroir. Au programme : * **Vendredi 1er octobre** : Randonnée gourmande ( de 14h30 à 17h30) : Une sortie pédestre accompagnée d’une dégustation. Environ 6 kilomètres seront parcourus. Tarif unique de 5€. Informations et réservation à l’Office de tourisme. * **Mercredi 6 octobre, mercredi 20 octobre et samedi 23 octobre** : Balade gourmande ( pas d’heure confirmée pour le moment ) : Suivez une guide conférencière pour découvrir les produits locaux et les spécialités du terroir de Batz-sur-Mer. Durant cette visite guidée, vous aurez la chance de rencontrer l’un des producteurs de Batz-sur-Mer : chocolatière, brasseur, boulanger, chef… Tarif : 5€ par adulte et 2.50€ par enfants. Informations et réservation à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr. * **Samedi 9 octobre** et samedi 23 octobre: Visite de la brasserie BACA ( 10h00-13h00/ 15h00-18h00) : Rendez-vous à la Brasserie Artisanale de la Côte d’Amour ( BACA) face aux marais salants à Batz-sur-Mer. Alain Turpault, artisan brasseur passionné et passionnant, vous expose les différentes étapes de la fabrication de la bière lors de la visite de sa brasserie. Visite sur réservation. Gratuit. Renseignements et réservation au 07 64 07 32 90. * **Mercredi 13 octobre** : Balade nature – La coupure verte ( 10h30 – 12h30) : Avec l’une de nos guides conférencières, partez à la découverte de la Coupure Verte, un espace naturel sensible avec des productions locales, des ânes, des moutons, des jachères fleuries… Une richesse naturelle à découvrir lors de cette visite guidée, un brin de verdure à deux pas de l’Océan… Tarif : 5€ par adulte et 2.50€ par enfant. Informations et réservation à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr * **Vendredi 15 octobre** : Visite insolite – La nature se mange ( 10h30 – 12h00) : Une visite insolite à travers l’un des espaces naturels de la commune de Batz-sur-Mer. La guide conférencière, passionnée de plantes, vous proposera de découvrir différentes possibilités d’utilisation des plantes. Des espèces rares ou d’autres devant lesquelles nous passons quotidiennement… mais savons-nous ce qu’elles offrent. Tarif : 3.50€ par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Informations et réservation à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr. * **Mercredi 20 octobre, jeudi 21 octobre, mercredi 27 octobre et jeudi 28 octobre** : Un sel, des sels ! ( 15h30 – 16h00) : Au fil d’une eau salée.. Un temps interactif pour en savoir plus sur les sels et leurs modes d’obtention. Alors sel ou pas sel, telle est la question ? Ce sont vos papilles qui auront la joie de répondre à cette interrogation. Visite zoom au musée des marais salants, à partir de 7 ans. Dans la limite des places disponibles. Compris dans le billet d’entrée du musée. Gratuit pour les moins de 12 ans. * **Dimanche 31 octobre** : Parcours nocturne sur le thème d’Halloween ( 18h00 – 19h30) : Un parcours à travers Batz-sur-Mer : des histoires effrayantes, légendaires ou cachées pour découvrir le Bourg de Batz-sur-Mer en fin de journée. Tarif : 3.50€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. Informations et réservation à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr.

