Les Sauvages – Sylvère Lamotte – Cie Lamento – Espace culturel Boris Vian, Les Ulis. Que faut-il mettre en œuvre pour intégrer physiquement un groupe et par quelle violence en est-elle exclu ? Dans un décor épuré, une scénographie composée d’éléments du quotidien, objets bruts non transformés, trouvés au détour d’une rue, un groupe naît sous nos yeux. ??? ????????, pièce de Sylvère Lamotte, créée en 2017, questionne le rapport de l’individu au groupe, et la façon dont chacun se construit dans ses échanges avec les autres. De l’amour fraternel à la rivalité, du jeu adolescent aux rapports d’autorité, les danseurs éprouvent les distances comme les proximités au creux desquelles se forgent les normes sociales. S’y jouent, sans artifice, des relations de séduction, d’inhibition ou encore d’émulation. La pièce renverse les codes entre le civilisé et le bestial et déconstruit les règles. La danse y est farouche et authentique, empreinte d’émotion, d’hésitations… terriblement humaine ! Distribution : Chorégraphie et mise en scène : Sylvère Lamotte Collaboration et interprétation : Sylvère Lamotte, Carla Diego, Jérémy Kouyoumdjian, Alexandre Bachelard, Jean-Charles Jousni, Gaétan Jamard Création musicale : Youness Aboulakoul Lumière : Arnaud Cabias Costumes : Obcen Badira et Ralph Scénographie : Sylvère Lamotte et Arnaud Cabia « Des concepts de beauté et de violence, ils font émerger un questionnement qui tend à sublimer le tabou vers le beau voire le divin » – PARIS LA NUIT Lien billetterie : [[http://www.lesulis.fr/1413/rservation-de-spectacle-boris-vian.htm](http://www.lesulis.fr/1413/rservation-de-spectacle-boris-vian.htm)](http://www.lesulis.fr/1413/rservation-de-spectacle-boris-vian.htm) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 14 à 21€

Ce spectacle interroge le rapport entre les individus, un groupe naît sous nos yeux… Sont-ils danseurs, amis, frères, collègues… ?

