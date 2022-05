Les sauvages médicinales de nos jardins, 4 juin 2022, .

Les sauvages médicinales de nos jardins

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 16:30:00

Par Bruno Barbarin, conseiller en phytothérapie. Un atelier pour découvrir, connaître et savoir utiliser le potentiel phytothérapeutique et alimentaire des plantes sauvages de nos jardins pour un usage familial. Une journée où seront aussi abordés le végétal, matrice du règne animal dans l’histoire du vivant et de la biosphère actuelle, et l’intérêt écologique de ces plantes sauvages et de leurs relations avec les insectes pour un bon écosystème dans nos jardins. Atelier organisé dans le cadre de « Rendez-vous aux Jardins »

Prévoir des chaussures de petite randonnée / de quoi prendre des notes / de quoi s’hydrater / de quoi manger (pique-nique !). Un document récapitulatif sur les plantes suivantes – lierre terrestre, sureau noir, plantain lancéolé, plantain major, fumeterre, ortie, pâquerette, ronce – sera remis aux participants.

