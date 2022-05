Les sauvages de nos jardins dans nos assiettes avec Goûter la nature Nedde, 28 mai 2022, Nedde.

Rdv de 15h à 18h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/4-15ans, Gratuit/-4ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55

Une première partie va se composer d’une balade cueillette dans les jardins. Chantal Ballot, spécialiste des plantes, va avoir une approche sensorielle des plantes et parlera des risques de confusions majeurs. Elle présentera aussi les précautions nécessaires lors de la cueillette. Seront aussi abordées les propriétés médicinales et les usages alimentaires des plantes observées. Cueillette faite, c’est vers la deuxième partie de l’animation avec Régine Elliott, spécialiste de l’alimentation végétale et crue, que l’on va se diriger vers l’atelier crusine sauvage. Selon la cueillette nous réaliserons un jus de plante, tisane, pestos, salade sauvage etc… Et finalement tout le groupe pourra s’installer pour déguster autour d’une causerie, intérêts, santé et plaisir de nouvelles saveurs ! Et on gouttera aussi les insectes bien sûr !

