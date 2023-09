Laurent Bardainne et Tigre d’eau douce Les Saulnières Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Laurent Bardainne et Tigre d’eau douce Les Saulnières Le Mans, 9 décembre 2023, Le Mans. Laurent Bardainne et Tigre d’eau douce Samedi 9 décembre, 20h30 Les Saulnières Entouré d’un bassiste, d’un claviériste, d’un percussionniste et d’un batteur, le saxophoniste Laurent Bardainne vous embarquera dans son jazz fiévreux et très mélodique pour une virée sous les tropiques aussi énergisante qu’une séance de luminothérapie ou qu’une cure de vitamine D… Les Saulnières 239 Av. Rhin et Danube, 72100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

