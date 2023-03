Parlons-en ! La préparation à l’école maternelle Les Saulnières Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Parlons-en ! La préparation à l’école maternelle Les Saulnières, 23 mars 2023, Le Mans. Parlons-en ! La préparation à l’école maternelle Jeudi 23 mars, 20h00 Les Saulnières En partenariat avec l’Éducation nationale, le service Éducation de

la Ville du Mans, Nantes Université et l’association Aidom.

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr Les Saulnières 239 avenue Rhin et Danube 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php »}, {« link »: « mailto:petite.enfance2023@lemans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:00:00+01:00

2023-03-23T20:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Les Saulnières Adresse 239 avenue Rhin et Danube 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Les Saulnières Le Mans

Les Saulnières Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Parlons-en ! La préparation à l’école maternelle Les Saulnières 2023-03-23 was last modified: by Parlons-en ! La préparation à l’école maternelle Les Saulnières Les Saulnières 23 mars 2023 le mans LES SAULNIERES LE MANS

Le Mans Sarthe