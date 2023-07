C’était le Pathé Paris… Les Satellites Nice, 16 septembre 2023, Nice.

Le 12 juin 2019 fermait à Nice le plus ancien cinéma de l’avenue Jean Médecin : le Pathé Paris. Présents le dernier jour d’exploitation du multiplexe, l’Association Prise 2 et le photographe Olivier Ruis immortalisent les lieux et se jurent d’en faire un jour une exposition. Quatre ans après, ils livrent leurs plus belles images du Pathé Paris et vous invitent à remonter un siècle de cinéma de l’adresse mythique, archives à l’appui.

