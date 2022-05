LES SARREGUEMINOISES COURENT CONTRE LE CANCER Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

2022-06-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 12:00:00 12:00:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines La Ville de Sarreguemines en partenariat avec l’Association “Courez Avec Nous” et la “Ligue contre le Cancer” organisent une course de 5 km “Les Sarregueminoises contre le Cancer” – une course solidaire contre le cancer du sein (course à pied, marche ou nordic walking, sans chronométrage ni classement).

Manifestation 100% féminine, réservée aux femmes (ou hommes déguisés en femme). Parcours : urbain sur routes asphaltées et chemin de halage, carrefours protégés.

Départ : 10h au-dessus de l’Esplanade du Casino (matérialisé par une ligne blanche au sol), (accueil à partir de 8h sur l’Esplanade du Casino.

Tee-shirt aux 1000 premières inscrites.

Inscriptions et renseignements à l’Office de Tourisme de Sarreguemines.

Les bénéfices seront intégralement reversés à la ligue contre le cancer. Conditions : Avoir minimum 16 ans, les enfants devront être obligatoirement accompagnés pour la marche. can.sarreguemines@gmail.com +33 6 86 14 36 03 http://www.courezavecnous.com/ Sarreguemines Tourisme

