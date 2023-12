Marché de Noël Les Sarrays Sainte-Fauste, 16 décembre 2023 16:00, Sainte-Fauste.

Sainte-Fauste,Indre

Marché de Noël dans le cadre du golf des Sarrays à Sainte-Fauste au coeur de la champagne berrichonne..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

Les Sarrays

Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market within the framework of the golf of Sarrays in Sainte-Fauste in the heart of the Champagne Berrichonne.

Mercado de Navidad en el campo de golf de Sarrays, en Sainte-Fauste, en el corazón de la Champagne Berrichonne.

Weihnachtsmarkt im Rahmen des Golfplatzes Les Sarrays in Sainte-Fauste im Herzen der Champagne Berrichonne.

Mise à jour le 2023-12-03 par BERRY