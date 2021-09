Beaujeu Beaujeu Beaujeu, Rhône Les Sarmentelles de Beaujeu à La maison du terroir beaujolais Beaujeu Beaujeu Catégories d’évènement: Beaujeu

Beaujeu Rhône Beaujeu Animations proposées à la Maison du terroir beaujolais à l’occasion de la fête des Sarmentelles de Beaujeu : dégustation et vente des Beaujolais Nouveaux, marché de producteurs et d’artisans locaux, espace de visite en accés libre. contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com +33 4 74 69 20 56 http://lamaisonduterroirbeaujolais.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Lieu Beaujeu Adresse La maison du terroir beaujolais 24 Place de l'Hôtel de Ville Ville Beaujeu