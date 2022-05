Les Sarabandes Vaux-rouillac 16170, 24 juin 2022, Vaux-Rouillac.

Les Sarabandes

du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin à Vaux-rouillac 16170

24,25 et 26 juin 2022 Un festival pas comme les autres… De la couleur, des émotions, des surprises avec plus de 30 spectacles pour tous et 30 artistes plasticiens présents. Des expositions, des performances, un espace privilégié pour les enfants, un marché avec food-truck et buvette. On vous attend avec envie !

Billetterie sur place à l’entrée du festival et sur le site internet

Spectacles – Mise en lumière – Expositions

Vaux-rouillac 16170 vaux rouillac Vaux-Rouillac Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T16:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T10:30:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T10:30:00 2022-06-26T21:00:00