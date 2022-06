LES SAPEURS-POMPIERS VOUS OUVRENT LEURS PORTES Fraize Fraize Catégories d’évènement: 88230

LES SAPEURS-POMPIERS VOUS OUVRENT LEURS PORTES Fraize, 31 juillet 2022, Fraize.

2022-07-31 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-31 18:00:00 18:00:00

Fraize 88230 Manoeuvres à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30. Animations tout au long de la journée. Ateliers ludiques. Stand recrutement à votre disposition.

+33 6 81 73 10 46

