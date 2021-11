Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine, Vaucluse Les Santonnales – salon des santons et crèches Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Les Santonnales – salon des santons et crèches Vaison-la-Romaine, 27 novembre 2021, Vaison-la-Romaine.

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28 19:00:00

Vaison-la-Romaine Vaucluse Vaison-la-Romaine Le premier salon autour de l’art du santonnier à Vaison-la-Romaine !

Une trentaine d’exposants de la région présentent leurs créations avec tout au long du week-end des ateliers pour les enfants, tombola, groupe folklorique et restauration sur place. comite.fete.vaison@orange.fr +33 6 37 89 89 77 Vaison-la-Romaine

