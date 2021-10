Les sans pagEs #atelier La Gaîté Lyrique, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 14h à 18h

Le samedi 27 novembre 2021

de 14h à 18h

Le samedi 29 janvier 2022

de 14h à 18h

Le samedi 26 février 2022

de 14h à 18h

Le samedi 26 mars 2022

de 14h à 18h

Le samedi 23 avril 2022

de 14h à 18h

Le samedi 28 mai 2022

de 14h à 18h

Le samedi 25 juin 2022

de 14h à 18h

gratuit

Combler le fossé des genres sur Wikipédia

Le projet Les sans pagEs comble le fossé des genres sur Internet, en proposant des ateliers, ouverts à toutes et tous, pour travailler sur des biographies de femmes et les publier sur Wikipédia.

Le projet les sans pagEs est né du besoin de combler le fossé et le biais de genre sur Wikipédia : en février 2021, Wikipédia en français compte 503 586 biographies d’hommes, contre 115 542 de femmes, soit seulement 18,66 %. Il s’inspire en cela des projets Women in Red et Art+Feminism anglophones avec lesquels il collabore par le biais de traductions.

Nous créons et améliorons des articles Wikipédia portant sur des femmes, sur les féminismes, le biais de genre ou d’autres sujets sous-représentés. Nous enrichissons également les illustrations, les données, etc. et nous nous entraidons !

Tous genres bienvenus, tous niveaux bienvenus : la seule condition, c’est d’avoir envie d’apprendre. Venez et partez quand vous voulez pendant l’après-midi. Si c’est la première fois que vous venez ou que vous contribuez à Wikipédia, nous vous recommandons de participer à l’introduction de l’atelier (14h-15h).

Venez si possible muni·es d’un ordinateur avec une possibilité de se connecter au wifi.

Déroulement :

14h-15h : introduction au biais de genre sur Wikipédia et à la contribution (conditions d’admissibilité d’un article sur une personne ou un mouvement, conventions sur l’écriture inclusive et la féminisation des noms de métiers, etc.)

15h-18h : édition, choisissez l’article par lequel vous allez commencer. Nous mettons une liste de travail à votre disposition au début de chaque atelier pour les personnes qui manqueraient d’inspiration, et vous pouvez aussi choisir vos propres articles avant l’atelier. Ensuite, travaillez sur vos articles, ou aidez les autres personnes présentes à les améliorer. Pendant trois heures, vous pouvez éditer tranquillement et trouver une réponse à toutes vos questions.

INFOS PRATIQUES

Gratuit

En accès libre.

Durée : 4h.

Atelier de la Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 PARIS

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact :La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/evenement/les-sans-pages https://www.facebook.com/gaitelyrique https://twitter.com/gaitelyrique

Date complète :

