Les samedit de l’art : Conférence sur Berthe Morisot Lège-Cap-Ferret, 19 mars 2022, Lège-Cap-Ferret.

Les samedit de l’art : Conférence sur Berthe Morisot Médiathèque de Petit Piquey 1 avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret

2022-03-19 – 2022-03-19 Médiathèque de Petit Piquey 1 avenue des Écoles

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret

Le 19 mars 2022, quelques jours après la journée des droits des femmes, cette conférence animée par Sophie Limare permettra à un public familial de (re)découvrir Berthe Morisot, artiste impressionniste et impressionnante qui a contribué à une révolution du regard.

En écho à l’exposition qui lui a été consacrée au musée d’Orsay, cette intervention, accessible à tous, analysera le parcours d’une femme à la fois peintre et modèle et dont la singularité fut, selon Paul Valéry, de vivre sa peinture et de peindre sa vie.

Un quiz sera proposé à l’issue de cette présentation.

Le 19 mars 2022, quelques jours après la journée des droits des femmes, cette conférence animée par Sophie Limare permettra à un public familial de (re)découvrir Berthe Morisot, artiste impressionniste et impressionnante qui a contribué à une révolution du regard.

En écho à l’exposition qui lui a été consacrée au musée d’Orsay, cette intervention, accessible à tous, analysera le parcours d’une femme à la fois peintre et modèle et dont la singularité fut, selon Paul Valéry, de vivre sa peinture et de peindre sa vie.

Un quiz sera proposé à l’issue de cette présentation.

+33 5 56 60 81 78

Le 19 mars 2022, quelques jours après la journée des droits des femmes, cette conférence animée par Sophie Limare permettra à un public familial de (re)découvrir Berthe Morisot, artiste impressionniste et impressionnante qui a contribué à une révolution du regard.

En écho à l’exposition qui lui a été consacrée au musée d’Orsay, cette intervention, accessible à tous, analysera le parcours d’une femme à la fois peintre et modèle et dont la singularité fut, selon Paul Valéry, de vivre sa peinture et de peindre sa vie.

Un quiz sera proposé à l’issue de cette présentation.

Médiathèque de Petit Piquey 1 avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT Lège-Cap Ferret