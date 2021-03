LES SAMEDIS SOLIDAIRES, 13 mars 2021-13 mars 2021, Montpellier.

LES SAMEDIS SOLIDAIRES 2021-03-13 – 2021-03-13

Montpellier Hérault

Ne manquez pas les samedis solidaires à la Halle Tropisme tous les samedis de 11h à 17h !

►À partir du 23 janvier et tous les samedis jusqu’à ce qu’il puisse régaler à nouveau son public, notre café se transforme en grande boutique éphémère solidaire, dédiée à la seconde main. Vêtements, objets, mobilier, déco… une sélection made in Emmaüs pour ce bel écrin qu’est le café Tropisme.

Emmaüs récolte vos dons de jouets, vêtements, petits objets et petit mobilier directement sur place aux horaires d’ouverture. Pour les objets et meubles encombrants, contactez-les.

Invité spécial du 13 mars : BRADERIE ÉPHÉMÈRE LEZPRIT RÉQUIPE

Lezprit Réquipe récupère et remet en état du matériel et des équipements sportifs du territoire Montpellier-Méditerranée-Cévennes qui étaient non utilisés ou destinés à être jetés. Skis, chaussures de ski, bâtons de randonnée, tentes, lit de camp, trottinettes, vélos, rollers, ballons, body trainer, trampoline…

Ne manquez pas les samedis solidaires à la Halle Tropisme tous les samedis de 11h à 17h !

contact@tropisme.coop +33 4 67 84 58 10 https://www.tropisme.coop/agenda/emmaus_cafetropisme

Ne manquez pas les samedis solidaires à la Halle Tropisme tous les samedis de 11h à 17h !

Ne manquez pas les samedis solidaires à la Halle Tropisme tous les samedis de 11h à 17h !

►À partir du 23 janvier et tous les samedis jusqu’à ce qu’il puisse régaler à nouveau son public, notre café se transforme en grande boutique éphémère solidaire, dédiée à la seconde main. Vêtements, objets, mobilier, déco… une sélection made in Emmaüs pour ce bel écrin qu’est le café Tropisme.

Emmaüs récolte vos dons de jouets, vêtements, petits objets et petit mobilier directement sur place aux horaires d’ouverture. Pour les objets et meubles encombrants, contactez-les.

Invité spécial du 13 mars : BRADERIE ÉPHÉMÈRE LEZPRIT RÉQUIPE

Lezprit Réquipe récupère et remet en état du matériel et des équipements sportifs du territoire Montpellier-Méditerranée-Cévennes qui étaient non utilisés ou destinés à être jetés. Skis, chaussures de ski, bâtons de randonnée, tentes, lit de camp, trottinettes, vélos, rollers, ballons, body trainer, trampoline…