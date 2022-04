Les Samedis Sauvages Frohmuhl, 16 avril 2022, Frohmuhl.

Les Samedis Sauvages Frohmuhl

2022-04-16 – 2022-04-16

Frohmuhl Bas-Rhin Frohmuhl

EUR Les samedis Sauvages c’est l’occasion pour petits et grands de s’amuser et de se dépenser en pleine nature. Chaque samedi Sauvage, nous vous proposons des activités ludiques, créatives et d’observation de la nature pour toute la faille. Pêche aux petites bêtes de l’eau, jeux de pistes, découverte de la flore, land art, bricolages etc… Les activités changent avec les saisons.

Laissez vous guider par nos animateurs et complétez-les à votre rythme : la planning est libre, vient qui veut, quand il veut aux dates indiquées.

Arrivée libre de 10h à 16h

