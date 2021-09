Les Samedis – Rusan Filiztek Théâtre d’Orléans, 25 septembre 2021, Orléans.

Théâtre d’Orléans, le samedi 25 septembre à 15:00

**Musicien et chanteur virtuose, Rusan Filiztek est l’un des plus jeunes et éminents représentants de la musique traditionnelle kurde.** En 2019, il a notamment été lauréat du Prix des Musiques d’Ici. Depuis plus de 4 ans, il sillonne les scènes de France avec son instrument de prédilection, le saz (luth à manche long), pour conter des balades, des louanges, des chants d’amour, de nostalgie, d’humour et de gaieté. L’artiste n’a nul besoin de millions de vues sur YouTube pour que l’on parle de lui. Sans agent, ni maison de disques, juste avec la niaque, les réseaux sociaux, la chance et les hasards. Son nom circule. Les éloges qu’il suscite, ses collaborations artistiques (Jordi Savall, Tony Gatlif…) et son agenda témoignent de sa notoriété grandissante. [Découvrez Rusan Filiztek en live](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/empty-59.html?article=2474) − **Saz (luth) Rusan Filiztek** − **Samedi 25 septembre** 15h − Hall du Théâtre Gratuit Durée 1h environ

Gratuit

Musique traditionnelle kurde

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T16:00:00