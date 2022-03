Les samedis rencontres & dédicaces d’artistes Marseille, 26 février 2022, Marseille.

Les samedis rencontres & dédicaces d'artistes

2022-02-26

Marseille Bouches-du-Rhône

Ces rencontres dédiées à l’échange, à la transmission et au partage sont des moments riches et conviviaux pour écouter leur témoignage, ressentir leur sensibilité et se laisser porter par leur création, leurs inspirations et leur état d’esprit.



Samedi 26 février : Gérard Detaille, Angélique Boudet, Christian Ramade…

Samedi 5 mars : Thierry Masson…

Les artistes ont le plaisir de vous donner rendez-vous au musée, samedi de 15h à 16h30, pour découvrir ensemble leur travail, leur passion autour des ouvrages édités et devant les œuvres présentées dans l’exposition.

http://www.museeregardsdeprovence.com/

