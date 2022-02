Les samedis ré-créatifs : Initiation au String Art ! Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouigneau

Les samedis ré-créatifs : Initiation au String Art ! Plouigneau, 16 avril 2022, Plouigneau. Les samedis ré-créatifs : Initiation au String Art ! Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Plouigneau

2022-04-16 15:30:00 – 2022-04-16 Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau

Plouigneau Finistère Plouigneau Qu’est-ce le string art ? Aussi appelé l’art de la ficelle, cette technique créative consiste à enrouler et superposer un morceau de ficelle autour de points afin de créer un motif. Un tissage amusant et ludique pour votre enfant ! A partir de 6 ans

Sur inscription bibliotheque@plouigneau.fr +33 2 98 67 79 18 http://www.mediatheque-plouigneau.fr/ Qu’est-ce le string art ? Aussi appelé l’art de la ficelle, cette technique créative consiste à enrouler et superposer un morceau de ficelle autour de points afin de créer un motif. Un tissage amusant et ludique pour votre enfant ! A partir de 6 ans

Sur inscription Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Plouigneau

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouigneau Autres Lieu Plouigneau Adresse Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Ville Plouigneau lieuville Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Plouigneau Departement Finistère

Plouigneau Plouigneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouigneau/

Les samedis ré-créatifs : Initiation au String Art ! Plouigneau 2022-04-16 was last modified: by Les samedis ré-créatifs : Initiation au String Art ! Plouigneau Plouigneau 16 avril 2022 finistère Plouigneau

Plouigneau Finistère