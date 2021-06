Paris Le Hasard Ludique Paris Les samedis qui piquent : tattoos & piercings Le Hasard Ludique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les samedis qui piquent : tattoos & piercings Le Hasard Ludique, 26 juin 2021

de 12h à 19h

Le samedi 10 juillet 2021

de 12h à 19h

Le samedi 24 juillet 2021

de 12h à 19h

Le samedi 7 août 2021

de 12h à 19h

Le samedi 21 août 2021

de 12h à 19h

gratuit

Les aiguilles les plus acérées de l’Hexagone se réunissent chez nous pour recouvrir vos corps bronzés de jolis dessins et de bijoux qui brillent ! Au programme : des flashs tattoos stylés et des piercings qui font même pas mal ! Pas de résa donc fonce Alphonse ! Premiers·ères arrivés·es premiers·ères servis·es ! ⚡ Tattoueurs·euses & pierceurs·euses du jour bientôt annoncés·es ⚡⚡ ATTENZIONE ATTENZIONE ⚡⚡ Compte tenu du contexte nous mettons en place des mesures spécifiques : ✌️ Jauge limitée pour permettre la distanciation physique ! Gel hydroalcoolique à dispo Port du masque obligatoire ‍♂ ‍♀ Bien sûr on vous invite à adopter les gestes barrières Animations -> Atelier / Cours Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact :Le Hasard Ludique 0142283591

Le Hasard Ludique

