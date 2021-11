Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Les Samedis Musettes et Années 80 Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Hautes-Pyrénées Tous les samedis au Restaurant Festif La Siesta.

2 Orchestres au programme :

Paris Guinguette de 15h30 à 21h

Année 80 et variétés internationales de 21h à minuit.

Réservations au 06 95 96 53 45 https://www.facebook.com/herve.siesta LA SIESTA CAPVERN Capvern

