Villegouge Villegouge Gironde, Villegouge Les samedis minuscules Villegouge Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

Villegouge

Les samedis minuscules Villegouge, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Villegouge. Les samedis minuscules 2021-07-10 – 2021-07-10 Château Boutinet 1436 Route des Palombes

Villegouge Gironde Villegouge EUR 30 Un après-midi éveil à la nature!

Des activités parents-enfants pour partager un moment unique autour de la nature. Au programme, une activité familiale autour des insectes suivie d’une visite-dégustation du domaine viticole pour les parents et des ateliers créatifs pour les enfants. Un après-midi éveil à la nature!

Des activités parents-enfants pour partager un moment unique autour de la nature. Au programme, une activité familiale autour des insectes suivie d’une visite-dégustation du domaine viticole pour les parents et des ateliers créatifs pour les enfants. Un après-midi éveil à la nature!

Des activités parents-enfants pour partager un moment unique autour de la nature. Au programme, une activité familiale autour des insectes suivie d’une visite-dégustation du domaine viticole pour les parents et des ateliers créatifs pour les enfants. Fourmidables dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT du Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villegouge Étiquettes évènement : Autres Lieu Villegouge Adresse Château Boutinet 1436 Route des Palombes Ville Villegouge lieuville 44.96437#-0.32314