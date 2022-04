LES SAMEDIS MERVEILLEUX Montpellier, 23 avril 2022, Montpellier.

LES SAMEDIS MERVEILLEUX Montpellier

2022-04-23 – 2022-04-23

Montpellier Hérault

EUR 20 135 LA PETITE ACADÉMIE propose un concept fort et unique : aborder l’art de manière ludique grâce à une méthode d’enseignement spécifique développée par la fondatrice de l’école Nathalie Virot. À la création, Nathalie Virot souhaite un lieu moderne et raffiné où les passionnés d’art apprennent la peinture, la sculpture et le théâtre dans la gaité, la bonne humeur et en étant entourés par des professionnels.

Aujourd’hui LA PETITE ACADÉMIE c’est un atelier, une boutique, et une galerie d’art où sont exposées les œuvres des élèves. C’est au travers de la qualité de l’enseignement prodigué, de la nature des œuvres réalisées par les enfants et du soin apporté à la présentation que l’on peut reconnaitre la signature distinguée de LA PETITE ACADÉMIE.

LE PROGRAMME

14h15 – 15h45 sculpture

16h – 17h30 peinture

De 4 à 12 ans.

Jauge limitée à 18 enfants, 2 à 3 professeurs diplômés accompagneront les enfants.

Ne manquez pas LES SAMEDIS MERVEILLEUX par la Petite Académie à la Halle Tropisme !

lapetiteacademie.montpellier@gmail.com +33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/samedis-merveilleux

LA PETITE ACADÉMIE propose un concept fort et unique : aborder l’art de manière ludique grâce à une méthode d’enseignement spécifique développée par la fondatrice de l’école Nathalie Virot. À la création, Nathalie Virot souhaite un lieu moderne et raffiné où les passionnés d’art apprennent la peinture, la sculpture et le théâtre dans la gaité, la bonne humeur et en étant entourés par des professionnels.

Aujourd’hui LA PETITE ACADÉMIE c’est un atelier, une boutique, et une galerie d’art où sont exposées les œuvres des élèves. C’est au travers de la qualité de l’enseignement prodigué, de la nature des œuvres réalisées par les enfants et du soin apporté à la présentation que l’on peut reconnaitre la signature distinguée de LA PETITE ACADÉMIE.

LE PROGRAMME

14h15 – 15h45 sculpture

16h – 17h30 peinture

De 4 à 12 ans.

Jauge limitée à 18 enfants, 2 à 3 professeurs diplômés accompagneront les enfants.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-21 par