LES SAMEDIS MERVEILLEUX Montpellier, samedi 16 mars 2024.

LES SAMEDIS MERVEILLEUX Montpellier Hérault

Depuis plus de 20 ans, LA PETITE ACADEMIE participe à l’épanouissement artistique des enfants. Sa pédagogie permet à ces artistes en herbe de s’ouvrir au monde de l’art de manière ludique et d’acquérir des connaissances esthétiques et picturales. Rendez-vous à la Halle Tropisme pour une belle année artistique.

LA PETITE ACADEMIE anime pour la 6ème édition des SAMEDIS MERVEILLEUX à Tropisme.

Le thème cette année l’art & la cuisine !

ATELIERS du 16/03/2024 Julian MERROW-SMITH

Atelier 1 Sculpture « Fraises »

Atelier 2 Peinture « Figues »

Avec Cécile CHIARILLI

De 4 à 14 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 17:45:00

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lapetiteacademie.montpellier@gmail.com

