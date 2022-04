Les samedis jeux

2022-03-26 – 2022-03-26 0 0 EUR De 10h30 à 12h : Initiation aux échecs

De 14h30 à 16h30 : Jeux de société animés par Mathilde ou Anthony de la boutique Guyajeux. Ceux-ci vous proposent des jeux selon vos envies, vos goûts, vos âges ou votre timing ! Ils vous les expliquent, vous jouez… De 10h30 à 12h : Initiation aux échecs

